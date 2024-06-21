تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدا السبت، جلسة النطق بالحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ.

غدا..النطق بالحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ

وكانت الأجهزة الأمنية، قد رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج، محل القبض عليه أثناء اختبائه بالمحافظة، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

انتحار نزيلة روسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

كما كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، حقيقة انتحار نزيلة روسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر الأمنى، عدم صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا الزعم بانتحار إحدى النزيلات تحمل الجنسية الروسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل..