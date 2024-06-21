كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، حقيقة انتحار نزيلة روسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل،وتوالت النيابة التحقيق .

حقيقة انتحار نزيلة روسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد المصدر الأمنى، عدم صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا الزعم بانتحار إحدى النزيلات تحمل الجنسية الروسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل..

العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالدقهلية

كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية على جثة شخص متعفنة، داخل منزل بحي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية،وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة شخص يدعى حسام، ح، 55 سنة، متوفى منذ 3 أيام داخل منزل أمام جامع الفتح، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة علي حريق في عقار بالشيخ زايد

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بعقار مكون من 5 طوابق في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون 5 طوابق في منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق احتراق بعض محتويات الشقة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات