في موسم حصاده.. تناول العنب يقي من الإصابة بالنوبات القلبية

ينصح الخبراء بإدراج العنب في نظامك الغذائي اليومي، حيث وجد العلماء أن العنب يقي من النوبة القلبية ويحمي عضلة القلب.

كما أظهرت تجربة أجريت على الفئران في الولايات المتحدة، فإن العنب لديه القدرة على خفض ضغط الدم والحفاظ على وظيفة القلب النشطة.

وتم وضع القوارض على نظام غذائي غني بالملح، مما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم وتلقى نصف الفئران أدوية لارتفاع ضغط الدم، بينما تلقى النصف الآخر عصير العنب.

ونتيجة لذلك، تفوقت تلك القوارض التي تم تغذيتها بالعصير على نظيراتها من المجموعة الطبية من حيث المؤشرات الصحية استمرت التجربة نفسها 18 أسبوعًا.

ومن الجدير بالذكر أنه، بغض النظر عن الباحثين الأمريكيين، توصل الخبراء البريطانيون أيضًا إلى استنتاج مفاده أن العنب مفيد جدًا لعضلة القلب وخلال التجارب وجدوا أن العنب يخفض مستوى الكولسترول السيئ في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العنب على البوتاسيوم الذي يحمي القلب ويقوي الأوعية الدموية.

النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية) ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

يسبب مرض الشريان التاجي معظم النوبات القلبية. وفي مرض الشريان التاجي، يوجد انسداد في شريان واحد أو أكثر من شرايين القلب (الشريان التاجي). وعادةً ما يحدث هذا بسبب ترسّبات تحتوي على الكوليسترول، تُسمى اللويحات. وقد تسبب اللويحات ضيق الشرايين، ما يقلل تدفق الدم إلى القلب.

إذا انفجرت إحدى تلك اللويحات، فقد تتسبب في حدوث جلطة دموية في القلب.

وقد تحدث النوبة القلبية بسبب حدوث انسداد كامل أو جزئي في أحد شرايين القلب (الشريان التاجي). وهناك طريقة واحدة لتصنيف النوبات القلبية، وهي ما إذا كان تخطيط كهربية القلب يشير إلى وجود بعض التغيّرات المعيّنة (ارتفاع ST) التي تتطلب علاجًا طارئًا من خلال أحد الإجراءات الطبية المتوغلة. قد يستعين الطبيب بنتائج تخطيط كهربية القلب لوصف هذه الأنواع من النوبات القلبية.