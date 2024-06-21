العنب الأسود يساعد على إطالة عمر مرضى السكري.. دراسات تكشف التفاصيل

يتمتع العنب الأسود بخصائص قوية مضادة للالتهابات وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض إلى حد ما، وبالتالي مفيد لمرضى السكري.

عادة، عندما يتعلق الأمر بالفواكه، غالبا ما يتعين على مرضى السكر اتباع القيود والمحظورات، ولكن العنب الأسود هو علاج طبيعي يمكن لمرضى السكري تحمله، وفقا لتوصيات مايو كلينيك.

ونظرًا للخصائص القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الموجودة في العنب الأسود، فإن استهلاكه يساعد في تقليل متلازمة التمثيل الغذائي وقال ممثلو العيادة إن تناوله بكميات خاضعة للرقابة ليس آمنًا فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لمرضى السكري.

يلاحظ الخبراء أن هذا العنب يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) منخفض إلى حد ما - في حدود 43 إلى 53.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مرتفع إلى حد ما في السعرات الحرارية، لأنه يتكون من أكثر من 82 في المائة من الماء.

ومع ذلك، فهو غني بالريسفيراترول، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات، ويلعب دورًا رئيسيًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

ووفقا للأطباء، فإن تناول العنب الأسود يزيد من حساسية خلايا الجسم للأنسولين ويقلل أيضا من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بالإضافة إلى ذلك فإن المواد التي يحتوي عليها لها تأثير إيجابي على حالة الكلى والقلب والدماغ.

وجوده في النظام الغذائي يساعد على إطالة عمر الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

وحجم الحصة من أي طعام صديق لمرضى السكري يعتمد على محتواه من الكربوهيدرات وقال الخبراء إن الأشخاص المصابين بهذا المرض يجب ألا يتناولوا أكثر من 17 حبة عنب أسود يوميا.

ما لا تعرفه عن مرض السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم. وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي.