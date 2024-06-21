نجاح جراحه دقيقة « إستعدال للعمود الفقرى بمستشفى ابوخليفة بالإسماعيلية

نجاح جراحه دقيقة « إستعدال للعمود الفقرى لمنتفع يبلغ من العمر ١٦ عام » بمستشفى الطوارئ بابو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة أحدى منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الاسماعيلية

حضر الشاب يعاني من تشوة واعوجاج بالعمود الفقري بدرجه ٦٠ درجه و هذه النسبه تعتبر من النسب العاليه للإعوجاج .

و تم إجراء الجراحه الدقيقة عن طريق تثبيت الفقرات الصدرية و القطنيه بواسطه شرائح و مسامير و عمل قطع عظمى بالمفاصل الخلفيه للفقرات



مع استعدال الاعوجاج كاملا و استخدام احدى التقنيات الحديثه لاعاده تدوير الفقرات المنحرفه عن طريق استخدام احدث المسامير لاعاده تدوير الفقرات



و استغرقت الجراجه حوالى خمس ساعات و تم تركيب عدد ٢٢ مسمار قطنى



تتكلف هذه الجراحه فى المستشفيات الخاصه ما يقرب من ٣٠٠ الف جنيه بينما تم اجرائها فى مستشفى أبو خليفة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل ولم يتكلف ذوى المنتفع سوى نسبة مساهمة قدرها ٤٠٠ جنية فقط

وتعتبر هذه ثالث حاله استعدال للعمود الفقرى يتم أجرائها

بالمستشفى تحت مظلة المنظومة

وجود الفريق الجراحى المتميز

د . شريف حسن الخطيب - استشارى جراحه الاعصاب و العمود الفقري، د. محمد عباس- استشارى جراحة المخ و الاعصاب ، د.أحمد محمد دعبس - أخصائي جراحة المخ والأعصاب ، د.بيتر موريس - اخصائي جراحة المخ والأعصاب، د .محمد عاشور ، د.احمد حسن ، د.احمد عبد الشافي - أطباء مقيمين جراحه مخ واعصاب



▪️التخدير: د.أسامة أنيس - استشاري التخدير، د.عمرو محمد صبري - اخصائي التخدير ، ▪️ فريق التمريض : مس اسماء مس ايمان

