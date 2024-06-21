باحث: الضغوطات داخل المجتمع الإسرائيلي تتزايد على الحكومة والوضع قابل للانفجار

أوضح الباحث محمد عبدالرازق، من المركز المصري للفكر والدراسات، سبب استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في شن الحرب على قطاع غزة، حيث أشار إلى أن حكومة الاحتلال لم تحقق أيًا من أهدافها المعلنة خلال الثمانية أشهر ونصف الماضية.

باحث: الضغوطات داخل المجتمع الإسرائيلي تتزايد

وأشار عبدالرازق خلال مداخلته عبر قناة extra news، إلى أن الضغوطات والانتقادات داخل المجتمع الإسرائيلي تتزايد والوضع قابل للانفجار، مما يدفع بالحكومة للبحث عن صفقة لوقف العدوان وضمان إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

ونوه إلى أن الوفيات التي حدثت بين المحتجزين قد تزيد من التوتر والمخاوف داخل إسرائيل، مما يعزز الضغط للتوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للعدوان كان القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين لديها، لكن دون جدوى حتى الآن.

فيما أكد الدكتور علي الأعور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التصريحات التي صدرت عن رئاسة الأركان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى رئيس الوزراء نتنياهو شخصيًا، قد تمت منذ تسعة أشهر، وأن التصريحات بدأت مع يوآف جالانت الذي قال إنه سيعيد لبنان إلى العصر الحجري وما شابه ذلك.

وأشار، إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني الآن من حالة معنوية سيئة جدًا بعد تسعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لا تستطيع شن حرب طالما أن جبهة غزة مفتوحة، نظرًا لنقص الموارد البشرية والجنود الإسرائيليين.