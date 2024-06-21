طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة حسام عبد المجيد

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة حسام عبد المجيد لاعب الأبيض، التي تعرض لها خلال مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقال الدكتور محمد أسامة إن حسام عبد المجيد شعر بثقل في العضلة الخلفية، ولكن حالته جيدة واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة .

ويرفض الفارس الأبيض خوض أي مواجهات مقبلة قبل تنفيذ مطالب مجلس الإدارة بشأن خوض جميع الأندية المشاركة في المسابقة مؤجلاتها.