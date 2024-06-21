اللعب مع العيال.. إيرادات ضخمة فى السينمات خلال 9 أيام عرض

نجح فيلم “اللعب مع العيال” بطولة الفنان محمد إمام فى تحقيق إيرادات بلغت 18 مليونا و686 ألفا و282 جنيها، وذلك خلال 9 أيام عرض فى السينمات.

حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 12 يونيو.

وطرح فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام وباسم سمرة بشكل رسمي، بدور العرض السينمائى، بموسم عيد الأضحى المقبل.

اللعب مع العيال

"اللعب مع العيال" التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة

فيلم"اللعب مع العيال" هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار".



أبطال اللعب مع العيال

والعمل بطولة بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

اللعب مع العيال

وكان نجح مسلسل كوبرا بطولة النجم محمد عادل إمام ، فى تصدر قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد الإلكترونية .

أبطال المسلسل

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

محمد إمام



وكان جمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

واحتفل الفنان محمد إمام مؤخرًا بإيرادات فيلم “أبو نسب” والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه في مصر.



حيث كتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله.. أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر”.

قصة أبو نسب

أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم ومشكلات تواجه الشباب، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

أبطال أبو نسب

وفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

من ناحية أخري، يقدم محمد إمام فى ماراثون رمضان مسلسل "كوبرا" وهي دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، ويشارك فى بطولته مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

كانت آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، مؤمن نور، أحمد عبد الله محمود وإخراج شيرين عادل.

النمر

وكانت آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل "النمر" الذي عُرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، وأخرون، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب .

وحرص الفنان محمد إمام، على توجيه رسالة إلى صناع فيلم "ولاد رزق3"، وذلك بعد النجاح الذي حققه الفيلم بمجرد طرحه في دور العرض السينمائي للمشاركة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

ولاد رزق 3

حيث نشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ترتيب تصدر الأفلام، وجاء فيلم "ولاد رزق ٣ " فى المركز الأول، ثم جاء فيلم "اللعب مع العيال" فى المركز الثانى.

مش اى حد يقدر ينافس ولاد رزق

وعلق الفنان محمد إمام على الترتيب "مش اى حد يقدر ينافس ولاد رزق، مبروك لكل زمايلي على النجاح الكبير".

وأضاف: "خطوات لقدام كنا محتاجينها والنجاح ده السينما المصرية والعربية، الصناعة دى هدفها هو اسعادكم، إن شاء الله نتقابل فى افلام اضخم واحلى".