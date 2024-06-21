اقرأ بالوفد| غدًا.. استئناف امتحانات الثانوية العامة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. استئناف امتحانات الثانوية العامة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- "حجازي": تنفيذ إجراءات التفتيش والتعامل بحزم مع حالات الغش
- "المالية": سداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا لتشجيع الاستثمار
- جهود مصرية شاقة لمنع تمدد الحرب الإسرائيلية في المنطقة
- القاهرة تجري اتصالات مع لبنان وقبرص.. وتحذر واشنطن من جنون "نتنياهو"
- غرفة السياحة: الشضركات غير مسئولة عن تأشيرات الزيارة
- مراجعة شاملة لموسم الحج.. وعقوبات مشددة وإلغاء تراخيص المخالفين
- تسليم كروت المتابعة الطبية لـ 39 ألفا و713 حاجًا عقب العودة لأرض الوطن
- تسليم 28 ألف سيارة في مبادرة إحلال المركبات