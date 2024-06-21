الجمعة 21 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد| غدًا.. استئناف امتحانات الثانوية العامة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. استئناف امتحانات الثانوية العامة".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • "حجازي": تنفيذ إجراءات التفتيش والتعامل بحزم مع حالات الغش
  • "المالية": سداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا لتشجيع الاستثمار
  • جهود مصرية شاقة لمنع تمدد الحرب الإسرائيلية في المنطقة
  • القاهرة تجري اتصالات مع لبنان وقبرص.. وتحذر واشنطن من جنون "نتنياهو"
  • غرفة السياحة: الشضركات غير مسئولة عن تأشيرات الزيارة
  • مراجعة شاملة لموسم الحج.. وعقوبات مشددة وإلغاء تراخيص المخالفين
  • تسليم كروت المتابعة الطبية لـ 39 ألفا و713 حاجًا عقب العودة لأرض الوطن
  • تسليم 28 ألف سيارة في مبادرة إحلال المركبات
الجريدة الورقية