اقرأ بالوفد| غدًا.. استئناف امتحانات الثانوية العامة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. استئناف امتحانات الثانوية العامة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-