إطلاق مبادرة " الأب القدوة " في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إطلاق مبادرة “الأب القدوة”، وذلك لاختيار النماذج المتميزة للأب المصري.

وذلك لاختيار النماذج المتميزة للأب المصري بالتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وسيتم فتح باب التقديم اعتبارا من الثلاثاء 11 من يونيو وحتي الخميس الموافق 27 من نفس الشهر بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية.

وفي سياق اخر - قامت الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمد عبد الحميد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بمدينة بنها شملت رفع حوالي ٦٥٠ طن قمامة ومخلفات بلدية من نقاط التجميع بالمدينة و٢٠٠ طن من تراكمات نقطة التجميع الرئيسية بكفر سعد وتم توجيهها جميعا إلى المقلب العمومي بالعبور .

كما شملت الحملة غسيل الأرصفة وري وصيانة الأشجار والمسطحات الخضراء بنطاق المدينة وجاري رفع الاشغالات من الشوارع .

جديربالذكر أنه تم استخدام ٥٠ معدة متنوعة لتغطية كافة المناطق ..