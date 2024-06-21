مراكز الشباب القليوبية تستقبل مليون و650 ألف مواطن

خلال اجازة عيد الأضحي..

صرح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز شباب القليوبية استطاعت خلال إجازة عيد الاضحى المبارك من استقبال مليون و650 الف مواطن ما بين اعضاء ومترددين وأسر ومرافقين للاعضاء للاستفاده من الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب بكل محافظة.



واشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب وتم زيادة عدد المراكز المشاركة ليصل إلى 120 مركز شباب على مستوى المحافظه نظرا الكثافة السكانية والإقبال الكبير على مراكز الشباب.

كما قدمت مراكز شباب القليوبية خدمات متنوعة من خلال الاحتفالات المجمعه داخل مراكز الشباب وشملت احتفالات فنية وعرائس والعاب ترويجية على مدار العيد ، بالإضافة لأنشطة حمامات السباحة والكافتيريات وصالات الأنشطة ، كما أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية 3 مبادرات اضافيه وتشمل مبادره الصوت الذهبي ومبادرة عيد واكسب ومبادره اجمل لقطه.



واكد الصبروط، أن نجاح واستمرار مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب تاتي تاكيدا على الدور المجتمعي الذي تقدمه مراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه ، بجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه غير مقتصره على ممارسه الانشطه الرياضيه فقط.

واضاف، أن الطفرة الانشائية الكبيرة والغير مسبوقه التي تشهدها جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال المشروعات الاستثماريهدة سواء المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام حق الانتفاع او المشروعات الانشائيه التي تدعمها وزاره الشباب والرياضة ، حيث تولى وزارة الشباب والرياضة اهتماما كبيرا بهذا الملف لتطوير البنية التحتية بالمنشات الشبابيه والرياضية بجميع المحافظات ، والتى كان لها الدور الرئيسي في نجاح تنفيذ المبادرات والانشطة والفاعليات الكبرى داخل مراكز الشباب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤيه مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.



يذكر أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الاداره المركزيه لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتأتي انشطة الشباب والرياضة بالقليوبية ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضه ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظه القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.