انتهاء وصلات المياه المنزلية بـ 23 قرية بالقليوبية

أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنجاز عددا كبيرا من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لـ 13 قرية بإجمالي أطوال شبكات 182.12كم، وإجمالي قيمة تعاقدية 112.607.908 جنيهاً مصرياً.

وتابع رئيس شركة مياه القليوبية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه أيضا تم الانتهاء من تنفيذ ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لـ 23 قرية بإجمالي أطوال شبكات 178.50كم، وإجمالي قيمة تعاقدية 96.3 مليون جنيها مصريا، كما تم الانتهاء من تنفيذ ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى لـ 13 قرية بإجمالي أطوال شبكات 57.60كم، وإجمالي قيمة تعاقدية 187.2 مليون جنيهاً مصرياً.



وأوضح، أنه أيضا تم الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لـ 23 قرية، بإجمالي أطوال شبكات 201.623كم، كما تم إنشاء 37535 غرفة، بإجمالي قيمة تعاقدية 216.8 مليون جنيها مصرياً وجارى العمل على نهو 14 مشروع.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم الانتهاء من إعادة وتأهيل 3 محطة بقرى (عرب جهينة - الأحراز - نوى)، وذلك بإجمالي 26,953,079 جنيهاً مصرياً، وجارى إنشاء محطة مياه مرشحة بطاقة 10 آلاف م3 / يوم بمحطة نوب طحا بإجمالي 97.667.000، كما تم الانتهاء من دق 6 آبار بقرى (طحانوب - الكوم الأحمر - نوب طحا - الحصافة – كفر الصهبي - طحوريا)، بإجمالي قيمة تعاقدية 19.519.320 جنيها مصرياً.