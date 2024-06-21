غدًا.. 100 لجنة تستأنف امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

تستأنف امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، غدًا السبت 22 يونيو 2024 ، بتأدية امتحان مادة اللغة العربية ، والتي يؤديها نحو 37 ألفا و432 طالبا بمحافظة المنيا، داخل 100 لجنة رئيسية، موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة التسع، حيث يؤدى 37 ألف و 432 طالباً وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية.

وأكد اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، علي توفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن ، وفي هذا الإطار، كلف المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس، وضمان جاهزية المرافق لتوفير أجواء ملائمة تساهم في تركيز الطلاب وأداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن.

مشدداً المحافظ ، على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس والتأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب والمراقبين، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والصحية ، كما أكد المحافظ ، على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام ، في محيط لجان الإمتحانات، موجهاً ، بتكثيف الجهود لتوفير وسائل الراحة والنظافة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط في تنظيم وإجراء الامتحانات.

الجدير بالذكر أن امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2023 / 2024 بدأت الإثنين 10 يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع وتستأنف غدًا السبت 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل .