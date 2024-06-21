الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدًا.. 100 لجنة تستأنف امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تستأنف امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، غدًا السبت  22 يونيو 2024 ، بتأدية امتحان مادة اللغة العربية ، والتي يؤديها نحو 37 ألفا و432 طالبا بمحافظة المنيا، داخل 100 لجنة رئيسية، موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة التسع، حيث يؤدى 37 ألف و 432 طالباً وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية. 

 

وأكد اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، علي توفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن ، وفي هذا الإطار، كلف المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس، وضمان جاهزية المرافق لتوفير أجواء ملائمة تساهم في تركيز الطلاب وأداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن.

 

مشدداً المحافظ ، على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس والتأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب والمراقبين، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والصحية ، كما أكد المحافظ ، على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام ، في محيط لجان الإمتحانات، موجهاً ، بتكثيف الجهود لتوفير وسائل الراحة والنظافة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط في تنظيم وإجراء الامتحانات.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2023 / 2024 بدأت الإثنين 10 يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع وتستأنف غدًا السبت 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل .

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