الحوثيون يعرضون مشاهد استهداف زورق طوفان 1 لسفينة توتور TUTOR

نشرت حركة أنصار الله - جماعة الحوثيين، مشاهد للزورق الحربي طوفان 1 ، تعرض للمرة الأولى لتجربة زورق طوفان 1 على هدف بحري والذي دمر سفينة توتور TUTOR.



اغرق الزورق، سفينة توتور في البحر الأحمر بعد استهدافها بصاروخ حوثي، وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، غرق سفينة توتور في ‎البحرِ الأحمر، والتي جرى استهدافها في 12 من يونيو الجاري على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة.





وكانت أعلنت مصادر في القوات البحرية اليمنية قبل قليل، أن عملية استهداف السفينة TUTOR تمت بزورق طوفان 1 المسير.

وأضافت المصادر أن الإعلام الحربي سوف يعرض مشاهد للزورق ومواصفاته لاحقا.



