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الحوثيون يعرضون مشاهد استهداف زورق طوفان 1 لسفينة توتور TUTOR
الجمعة 21 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون يعرضون مشاهد استهداف زورق طوفان 1 لسفينة توتور TUTOR

زورق طوفان 1
زورق طوفان 1

نشرت حركة أنصار الله - جماعة الحوثيين، مشاهد للزورق الحربي طوفان 1 ، تعرض للمرة الأولى لتجربة زورق طوفان 1 على هدف بحري والذي دمر سفينة توتور TUTOR.
 

اغرق الزورق، سفينة توتور في البحر الأحمر بعد استهدافها بصاروخ حوثي، وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، غرق سفينة توتور في ‎البحرِ الأحمر، والتي جرى استهدافها في 12 من يونيو الجاري على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة.

 

وكانت أعلنت مصادر في القوات البحرية اليمنية قبل قليل، أن عملية استهداف السفينة   TUTOR  تمت بزورق طوفان 1 المسير.

وأضافت المصادر أن الإعلام الحربي سوف يعرض مشاهد للزورق ومواصفاته لاحقا.

 

 

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