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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت ترحب باعتراف أرمينيا رسميا بدولة فلسطين

الكويت
الكويت

رحبت دولة الكويت باعتراف جمهورية أرمينيا رسميا بدولة فلسطين.


وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الجمعة - أنها تعتبر هذا الاعتراف خطوة إيجابية من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأكدت موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة اتخاذ كافة الدول قرارات مماثلة تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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