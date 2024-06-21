تحرير 174 مخالفة تموينية لمخابز وأسواق في القليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات مكثفة على المخابز بمختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالي الجودة للمواطنين خلال إجازة العيد من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق.

وأسفرت الحملات عن تحرير حوالي 174 محضراً لمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية تلاعبوا في مواصفات الخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت المخالفات التى رصدتها الحملات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق مخابز دون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل زيارات وسرقة دقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

إدارة شبين القناطر:

تحرير عدد 26 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة:

تحرير عدد 19 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

إدارة تموين طوخ:

تحرير عدد 29 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات.

إدارة تموين الخانكة :

تحرير عدد 21 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم وجود ميزان حساس.

إدارة تموين القناطر الخيرية :

تحرير عدد 14 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة المعجن.

إدارة تموين بنها :

تحرير عدد 13 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعجز دقيق فى عدد 5 شيكارة دقيق بلدى وتجميع عدد 4 شيكارة دقيق بلدى.

إدارة تموين كفر شكر :

تحرير عدد 14 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل.

إدارة تموين شبين القناطر:

تم تحرير عدد 22 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون للمواطنين، وغلق بدون إذن مسبق في أوقات العمل الرسمية، وبيع أزيد من السعر الرسمي، ومراجعة رصيد، وتجميع بعدد 5 شكاير دقيق بلدي.

إدارة تموين غرب شبرا الخيمة :

تحرير عدد 16 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن، وجاري العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية، تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات وتعليمات المهندس حلمي زهرى مدير المديرية - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والمهندسة منال إحسان وكيلة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.