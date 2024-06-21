إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في بنها بـالقليوبية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة مساء اليوم، بتسمم غذائى في قرية كفر طحلة التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع 4 حالات تسمم غذائي بقرية كفر طحلة بمدينة بنها وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وعلى الفور، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تناولهم وجبة غذائية وهم«شريف. ر» 11 سنة، و«دعاء. ب»35 سنة ،و«رمضان. ش» 7 سنوات، و«إكرامى. ش» 33 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.