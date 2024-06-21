تواصل نيابة الشيخ زايد ، التحقيق في واقعة سرقة 26 سبيكة ذهبية من داخل فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، بالشيخ زايد.

التحقيقات في سرقة 26 سبيكة ذهبية من داخل فيلا أيمن طاهر

وأمرت نيابة الشيخ زايد، باستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لكشف ملابساتها، مع تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في الفيلا والأماكن المجاورة لمعرفة هوية سارق فيلا الكابتن أيمن طاهر.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث الشيخ زايد؛ يفيد فيه حضور كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، وحرر محضرًا بأنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري، وحضوره أمس اكتشف كسر في باب الحديقة وكسر في باب غرفة بالفيلا، وسرقة 26 سبيكة ذهبية بإجمالى وزن 130 جراما، وتولت النيابة التحقيق.

تحرير 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة في المحافظات

كما شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط نحو 37 ألفا و423 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 19 ألفا و452 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1857 مخالفة السير بدون ترخيص و10 مخالفات موقف عشوائي و1571 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و25 مخالفة دراجة نارية و5 مخالفات لشروط الترخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

اندلاع حريق في حضانة أطفال بالمنيا

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، من السيطرة على حريق نشب داخل حضانة أطفال بجوار جامعة المنيا في محافظة المنيا.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطار من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل حضانة أطفال.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ، وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق إلي الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.