مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة على حفر مصرف بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب 4 أخرون في مشاجرة نشبت بين أبناء عمومه بقرية البسيونية دائرة مركز الفيوم، استخدم فيها الأسلحة النارية بسبب الخلاف على حفر مصرف. تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة..

كان اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، بمصرع السيد فوزي أبو النور 52 سنة – موظف بإحدى الشركات بالقاهرة، وإصابة 4 آخرين جميعهم من عائلة واحدة ويقيمون بقرية البسيونية فى معركة بين أفراد العائلة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني بموقع المشاجرة وتم تشكيل فريق بحث ، وكشفت التحريات، أن خلافا نشب بين أولاد عم المجنى عليه وأشقائه، بسبب شراء الطرف الأول قطعة أرض وحفر مصرف، قام الطرف الثانى بردمه، ما أدى إلى نشوب المشاجرة فيما بينهم ومقتل شخص من الطرف الأول، وإصابة شقيقيه، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام وحالتهم غير مستقرة .

كما أصيب كل من طارق أحمد عثمان، وشقيقه شريف من الطرف الثانى، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى للعلاج، وتمكنت قوات الأمن من القبض على طرفي المعركة، والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة و تولت التحقيق.