يورو 2024.. منتخب أوكرانيا يفوز على سلوفاكيا بثنائية في أمم أوروبا

فاز منتخب أوكرانيا على نظيره منتخب سلوفاكيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب مركور شبيل آرينا في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتقدم إيفان سكرانز بالهدف الأول لمصلحة منتخب سلوفاكيا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز ميكولا شابارينكو هدف التعادل لمنتخب أوكرانيا بالدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني.

كما سجل هدف الفوز لصالح منتخب أوكرانيا اللاعب رومان ياريمتشوك في الدقيقة 80.

تشكيل أوكرانيا أمام سلوفاكيا



حراسة المرمى: أندري لونين

في خط الدفاع: أوليكساندر تيمشيك – إليا زابارني – ميكولا ماتفيينكو – أوليكساندر زينشينكو

في خط الوسط: أندري يارمولينكو – فلاديمير برازكو – ميكولا شابارينكو – جيورجي سوداكوف – ميهايلو مودريك.

في خط الهجوم: أرتيم دوفبيك

تشكيل سلوفاكيا أمام أوكرانيا



في حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

في خط الدفاع: بيتر بيكاريك – دينيس فافرو – ميلان شكرينيار – دافيد هانكو

في خط الوسط: يوراي كوتشكا – ستانيسلاف لوبوتكا – أوندري دودا

في خط الهجوم: إيفان شرانز – روبرت بوزينيك – لوكاس هاراسلين

وتنطلق مباراة أوكرانيا وسلوفاكيا في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخب المنتخبين، يلعبا في المجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة يورو 2024 برفقة منتخبي رومانيا وبلجيكا.

ترتيب المجموعة الخامسة

1ـ رومانيا 3 نقاط

2ـ سلوفاكيا 3 نقاط

3ـ أوكرانيا 3 نقاط

4ـ بلجيكا 0 نقاط