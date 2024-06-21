مصرع شاب غرقا في مياه بحر الجعافرة بالفيوم
لقي شاب من قرية الجعافرة بمركز اطسا فى الفيوم، مصرعه غرقاً في مياه بحر القرية ، عندما نزل إلى المياه للهرب من حرارة الجو، وتمكن عدد من الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى إطسا المركزي.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطاراً بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة اطسا، من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص في مياه بحر الجعافرة، بدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان.
و تبين أنه أثناء قيام شاب يدعي " ش .ج "، 21 سنة، مقيم بقرية «الجغافرة»، دائرة مركز إطسا، بالاستحمام في مياه بحر الجغافرة، هرباً من حرارة الجو، جرفه التيار، ليلقي مصرعه غرقاً، وبمناظرة الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.وامرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها تولت التحقيق.
حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى بمدينة الفيوم ..
وفى وقت سابق لقي شاب بالفيوم مصرعه، في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى بمدينة الفيوم عند مدخل مدينه دمو ، أثناء ذهابه إلى عمله، اختل توازنه وسقط أرضاً وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة للمشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث إنقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري بمدينةالفيوم أمام مدخل مدينه دمو بنطاق المركز.
وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع ال شاب إسلام جمعه علي 18 سنة ،من قرية سيلا، إثر تعرضه لحادث إنقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.
تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وصرحت بدفنها وتولت التحقيق .