مصرع شاب غرقا في مياه بحر الجعافرة بالفيوم

لقي شاب من قرية الجعافرة بمركز اطسا فى الفيوم، مصرعه غرقاً في مياه بحر القرية ، عندما نزل إلى المياه للهرب من حرارة الجو، وتمكن عدد من الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى إطسا المركزي.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطاراً بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة اطسا، من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص في مياه بحر الجعافرة، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان.

و تبين أنه أثناء قيام شاب يدعي " ش .ج "، 21 سنة، مقيم بقرية «الجغافرة»، دائرة مركز إطسا، بالاستحمام في مياه بحر الجغافرة، هرباً من حرارة الجو، جرفه التيار، ليلقي مصرعه غرقاً، وبمناظرة الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.وامرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها تولت التحقيق.

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