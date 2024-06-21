طرد على الهواء.. موقف محرج لوفد روسيا في كوريا الشمالية (فيديو)
تعرض وفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال زيارة كوريا الشمالية.
ورافق بوتين وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع آندري بيلوسوف ونواب رئيس الوزراء دخلوا قاعة الاجتماع وجلسوا على مقاعدهم قبل دخول زعيم كوريا الشمالية فتعرضوا للطرد.
وتسبب الموقف في غضب وفد روسيا وأظهر اعتراض أحد المرافقين وتوقف البث فورًا وعرضت صورة غرفة الاجتماعات فارغة.
وبين التقرير الذي عرضته قناة “الحدث” أنه و بحسب البروتوكول في كوريا الشمالية يجب انتظار الوفود حتى يتم استدعائها من قبل الزعيم الكوري كيم جونج أون بمجرد دخوله مع ضيفه.
ولقي بوتين استقبالا حارا في بيونجيانج ووقع البلدان اتفاقية دفاعية بينهما أثارت انتقادات وقلقا غربيا.
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