إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمراكز “بدر - الرحمانية - ابو حمص - الدلنجات - حوش عيسى - أبو المطامير” التابعة لمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على الأراضي الزراعية، لاإزالة التعديات.

أسفرت حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية إزالة 20 حالة تعد ، على مساحة 2651 متر مربع عبارة عن إزالة 4 حالات تعد بمساحة 786 م2 بوحدتي عمر مكرم وأبو بكر الصديق بمركز بدر، عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص من الطوب الأبيض الحجري ولبشة خرسانية وتنده حديد،4 حالات تعد بمساحة 525 م2، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بنطاق الوحدات المحلية لقرى المسين و الوفائية وطيبة بالدلنجات، حالتي تعد بمساحة 420 م2 بنطاق الوحدة المحلية لقريتي المجد و بويط بالرحمانية.

كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 380 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية وقواعد خرسانية بأبو حمص،3 حالات تعد بمساحة 320 م2 عبارة عن مباني عشوائية بالطوب الأبيض وشدات خشبية بحوش عيسى،3 حالات تعد بمساحة 220 م2 بنطاق قري الشعراوي والصديق والشجاعة بأبو المطامير.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف، نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الأضحى حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.