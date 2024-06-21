الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط موظف بحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية بمستشفي أسيوط الجامعي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن الامن الادارى بمستفيات جامعة أسيوط، من ضبط موظف بسرقة كابلات واسلاك كهربائية، وتم اخطار إدارة المستشفى التى أمرت بتسليم المتهم إلى نقطة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة..

وردت معلومات للامن الادارى، بقيام موظف من العاملين بالمستشفى بسرقة كابلات واسلاك كهربائية، وتم عمل كمين وتم ضبطه بحوزته كمية من المضبوطات، وبعد محاولة اخفائهم  عن اعين الامن داخل غطاء  بطانية لكن يقظة رجال الامن  الادارى بقيادة السيد على البوشى كانت تراقبهم حتى وقع المتهم متلبسا بجريمته.

وتم تسليم المتهم إلى نقطة شرطة المستشفيات الجامعية لتحرير محضر بالواقعه.

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