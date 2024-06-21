فتح باب القبول ببرامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بـ"تمريض القناة"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

هذا وأوضح رئيس الجامعة، الهدف العام من البرنامج الذي يسعى إلى إعداد كوادر إدارية متخصصة، في مجال إدارة جودة الرعاية الصحية لديهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الجودة وتطبيق معايير الإعتماد وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير الأداء والمحافظة علي سلامة المرضي

فيما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن مخرجات التعلم المستهدفة - بعد الانتهاء من الدراسة بالبرنامج - هى أن يصبح الدارس قادراً على تطبيق مبادئ ونظريات الجودة في إدارة الرعاية الصحية، والتخطيط لمشروعات جودة الرعاية الصحية، والمشاركة في التطبيقات العملية لنظم المعلومات في المجال الصحي، فضلا عن تحسين جودة الرعاية الصحية وتحسين الأداء بالمؤسسات الصحية، وتطبيق مفاهيم ومبادئ سلامة المرضي وإدارة المخاطر، إلى جانب الإلمام بقواعد الإتصال الفعال وقيادة فرق العمل وتحفيز العاملين والتفكير الإستراتيجي وإدارة التغيير، وتطبيق معايير اعتماد المؤسسات الصحية ومراجعات الجودة.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، أن شروط التسجيل بالدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية تتطلب أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض أو درجة البكالوريوس في علوم التمريض من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو على درجة معادلة من معهد علمي أخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات

كما يتطلب الالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة اجتياز دورة في اللغة الإنجليزية من مركز معترف به لمدة 36 ساعة، ويجوز التسجيل في برنامج الدبلوم المهني في التمريض بتقدير مقبول، مع ضرورة أن يكون الطالب قد زاول مهنة التمريض مدة لا تقل عن سنة على الأقل بعد قضاء سنة الامتياز.

ويقبل الطالب المحول من جامعة أخرى على أن تكون بعض المقررات أنهاها بنجاح بتقدير لا يقل عن تقدير جيد (C) على أن لايزيد مجموع الساعات المعتمدة المحولة عن 30% من مجموع الساعات الدراسية اللازمة للحصول على الدرجة.

جدير بالذكر أن فتح باب التقديم للبرنامج بدأ شهر مايو الماضي ويستمر حتى أغسطس المقبل على أن تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر.