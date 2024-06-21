غداً.. استئناف إمتحانات الثانوية العامة بمدارس البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الإنتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لسير العمل داخل لجان الامتحانات، وتقليل الكثافة داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة ..

تستأنف امتحانات الثانوية العامة بمدارس مراكز محافظة البحيرة ، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، إلي أن تعليم البحيرة خلال الفترة الماضية وأثناء عطلة العيد كان على نفس درجة الإستعداد، من أجل توفير أقصي درجات الراحة لأبنائنا الطلاب ولجميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

حيث تم عمل جولات ومتابعة مستمرة من كافة القيادات للوقوف على جاهزية اللجان وكذا الاستراحات وعدد 41 استراحة، والتي تم مدها بكافة المستلزمات اللازمة.

وأكد أن جميع اللجان بدائرة المحافظة ونطاق الإدارات التعليمية وعددها 107 لجنة امتحانية على أهبة الاستعداد لاستئناف الامتحانات في ثالث أيامها، والتي تنطلق غدا السبت بأداء طلاب الشعبة العامة وعددهم 37236 طالب وطالبة لمادة اللغة العربية وهي أول المواد التي سيؤديها الطلاب من المواد المضافة للمجموع.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم - 2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) يقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.