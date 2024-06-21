عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نادي سينما أوبرا دمنهور وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٨ يونيه.

ومن المقرر عرض كلا من الفيلم الروائي القصير رزق إخراج شريف جابر ، والفيلم التسجيلي" مشروع تخرج عن القاهرة " إخراج محمود الخواجة، والفيلم الروائي القصير فوتوجينيك إخراج شريف جابر .

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقام شهرياً تحت إشراف فني للناقد السينمائي احمد النبوي ،والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.