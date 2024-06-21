يورو 2024.. سلوفاكيا تتقدم على أوكرانيا في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب أوكرانيا ونظيره سلوفاكيا بتقدم الأخير، بهدف دون رد، في المباراة التى تجمعهما حاليًا، في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وأحرز إيفان سكرانز هدف التقدم لصالح منتخب سلوفاكيا أمام منتخب أوكرانيا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مركور شبيل آرينا، في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وجاء تشكيل أوكرانيا أمام سلوفاكيا كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

في خط الدفاع: أوليكساندر تيمشيك – إليا زابارني – ميكولا ماتفيينكو – أوليكساندر زينشينكو

في خط الوسط: أندري يارمولينكو - فلاديمير برازكو – ميكولا شابارينكو - جيورجي سوداكوف – ميهايلو مودريك.

في خط الهجوم: أرتيم دوفبيك

وجاء تشكيل سلوفاكيا أمام أوكرانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

في خط الدفاع: بيتر بيكاريك - دينيس فافرو - ميلان شكرينيار - دافيد هانكو

في خط الوسط: يوراي كوتشكا - ستانيسلاف لوبوتكا - أوندري دودا

في خط الهجوم: إيفان شرانز - روبرت بوزينيك - لوكاس هاراسلين



يذكر أن المنتخبان، يلعبا في المجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة يورو 2024 برفقة منتخبي رومانيا وبلجيكا.

ترتيب المجموعة الخامسة

رومانيا 3 نقاط

سلوفاكيا 3 نقاط

بلجيكا 0 نقاط

أوكرانيا 0 نقاط