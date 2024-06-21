حزب الله يشن هجوما جويا على مربض مدفعية الاحتلال في الزاعورة

شن حزب الله هجوما جويا بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة واصابت هدفها بدقة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنّ مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024 هجوما جويا بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة واصابت هدفها بدقة.

اليونيفل تعزز مواقعها جنوب لبنان وسط مخاوف من نشوب حرب واسعة

بدأت قوات اليونيفل (التابعة للأمم المتحدة) تعزيز بعض مواقعها في الجنوب اللبناني، مع تصاعد التهديدات بين الطرفين، ووسط مخاوف من نشوب حرب واسعة، تبادل حزب الله والقوات الإسرائيلية إطلاق النار على الحدود بين البلدين.

تحصينات جديدة

كما أشار إلى أن القوات الأممية وضعت تحصينات جديدة في عدد من مراكزها جنوباً

بالتزامن أعلن حزب الله تنفيذ هجوم جوي بسرب من ‏المسيّرات على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفاً أماكن تموضع الجنود الإسرائيليين.

وكانت اليونيفبل حذرت سابقا من تصاعد المواجهات بين الطرفين على الحدود، كما نبهت إلى أن "سوء التقدير قد يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع".

أتت تلك التحذيرات بالتزامن مع تسريبات أميركية وإسرائيلية تفيد بأن القوات الإسرائيلية مستعدة لهجوم بري موسع في الجنوب اللبناني.