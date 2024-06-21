السمسمية تختتم احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في بورسعيد

فعاليات متنوعة قدمها فرع ثقافة بورسعيد احتفالا بعيد الأضحى منها السمسمية ضمن أجندة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية سهرة فنية في بهو القصر في ختام احتفالات عيد الأضحى، بقيادة محمود غندر، تضمن العرض باقة متنوعة من أغاني الفلكلور البورسعيدي على نغمات السمسمية منها "رمش الغزال يانا، يسعد صباح الحبايب، آه ياللي، بتغنى لمين يا حمام، الناس للناس، برهوم يا برهوم، غصن الحبيب"، واختتمت الفرقه فقراتها بأغنية "عيونك يا مصر"، وشارك بالغناء كوكبة من نجوم السمسمية البورسعيدية.

وضمن احتفالات العيد التي يقدمها الفرع برئاسة د جيهان المالكي، شهد بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد ورشة فنية عن مظاهر وفرحة العيد للفنانة منار نور الدين، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية للأطفال عن شروط الأضحية، مع عرض غنائي لمواهب البيت.

كما أقيمت بالبيت حلقة نقاشية بعنوان "العيد فرحة" تناولت مظاهر الاحتفال بالعيد عند الأطفال والكبار، وأهمية زرع قيم الود والعطاء والبر في قلوب الأطفال، وتعليمهم الكثير من السلوكيات الإيجابية كالترابط الأسري.

وقدمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وجاءت ضمن برنامج مكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار الأيام الماضية احتفالا بعيد الأضحى، طرحت خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تنوعت بين الحفلات الفنية المجانية بمسرحي السامر والقناطر وعروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية وأنشطة الأطفال والمسرحيات المجانية بجميع المحافظات وأنشطة البرنامج الثقافي بالإسكان المطور بديل العشوائيات وأخرى بدور رعاية الأطفال والمسنين والحدائق وأماكن التجمعات، ولاقت الفعاليات تفاعلا وإقبالا جماهيريا غفيرا من الجمهور.

سينما الشعب

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، بيت ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

كما يعرض فيلم "أهل الكهف" في مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، وتستقبل سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش، فيلم "اللعب مع العيال"، وتشهد كل من سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا ببني سويف، فيلم "عصابة الماكس".