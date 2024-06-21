إقبال متزايد من المصطافين على مصيف جمصة هروبًا من درجات الحرارة

شهد مصيف جمصة إقبالًا متزايدًا من المواطنين داخل الـشواطئ، وسط استمتاع المصطافين من جميع المحافظات بجمال البحر المتوسط.

وتستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد بمدينة جمصة، السيارات الوافدة بشكل دوري، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا الطفطف والأتوبيس السياحي ، وذلك في إطار توجيهات الدكتورايمن مختار محافظ الدقهلية، ووفقًا لخطة موسم صيف 2024.

وحرصت مديرية الصحة بالدقهلية على تواجد سيارة إسعاف بالقرب من الشواطئ وأماكن التجمعات، لضمان سرعة الانتقال ومواجهة الحالات الطارئة، مع تعزيز جميع الأطقم الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.

ويزداد الإقبال يومًا بعد يوم وسط استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لمدينة حمصة وسط تواجد لفرق الإنقاذ البحري بطول الشاطئ ومراكز للأطفال التائهين.

وأكد عادل برغش رئيس مدينة جمصة، أنه توافد الزائرون بعدد كبير من مختلف المحافظات على مدينة جمصة لقضاء الإجازة الصيفية، وبدأ الإقبال يتزايد على الشواطئ، وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة.

وأشار رئيس مدينة جمصة، إلى أن الوحدة المحلية لمدينة جمصة واصلت جهودها لتوفير كل الخدمات للزائرين بتكثيف الرقابة على الأسواق وحملات الإشغالات، وأكد أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ .

وأضاف رئيس مدينة جمصة، أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها، مؤكداً أن هناك تواجدًا أمنيًا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات.