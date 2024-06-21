صرصور يعطل مؤتمر متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.. فيديو

"آسف على تشتيت انتباهكم لكن الصرصور كبير نوعا ما".. قطع صرصور حديث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمره الصحفي، بعدما ظهر يزحف على الحائط قرب رأس أحد المراسلين .

وتداولت عدة مواقع مقطع فيديو للمؤتمر ولحظة تنبيه اثيو ميلر أحد المراسلين بوجود صرصور على الحائط.

صرصور ارعب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر .. pic.twitter.com/KUDxU4tt96 — سلطان الجوفي (@sultanaaljoufi) June 21, 2024

وقبل ظهور الصرصور، أدان المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على الشحن المدني، بما في ذلك سفينتَي الشحن " توتور" و "فيربينا"، مؤكدا أن هذه الهجمات تعيق وصول المساعدات الحيوية إلى اليمنيين، وتُشكّل مخاطر جسيمة على الأمن الإقليمي والشحن الدولي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إلى أن هناك زيادة كبيرة في هجمات حزب ‌الله من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدا : لا نريد زيادة التوترات على الحدود، ونسعى إلى حل دبلوماسي.