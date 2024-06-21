ندمان إني لبست حلق .. أبرز تصريحات أحمد سعد في برنامج Sold Out.. فيديو

تصدر الفنان أحمد سعد، خلال الساعات الماضية تريندات السوشيال ميديا، بعد ظهوره مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج Sold Out، الذي يذاع عبر شبكة قنوات CBC.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز تصريحات أحمد سعد خلال الحلقة :-

ندمان اني لبست حلق.

دورت على اكبر استايليست في إيطاليا عشان يلبسني لكن هو تقريبا قلعني ملبسنيش بالشبك اللي لبسهولي ده.

بروح لدكتور نفسي، وده أعظم شيء في العالم.

الدكتور النفسي بيعرفنا إزاي نتعامل مع عيوبنا.

مينفعش أحكي حاجة لـ أصحابي، يفضحوني ويعايروني.

انا كدة تمام مش عايزة اتجوز تاني.

علياء إدتني كل التغيير في حياتي، والست هي المحرك الرئيسي للراجل.

الشغل اخد من حياتنا الأسرية، وحاولت أجاهد من أجل علاقتنا الشخصية والأسرية.

علياء الزوجة الرابعة، ولو أنا أناني كنت كملت، لأنِ الوحيد اللي مستفيد.

عمرو شقيقي ينتقدني بشكل سيئ، من أجل مصلحتي.

عمرو من أهم الناس اللي أنا بتسند عليه دلوقتي هو وجمهوري.

أمي ست طيبة وعظيمة جدًا، وكان عندها 9 أولاد وبتذاكر لينا كلنا وعرفنا إنها مبتعرفش تقرأ بعد 3 إعدادي.

أحمد سعد حديث السوشيال ميديا بفيديو الاستحمام

وكان الفنان أحمد سعد تصدر تريندات محرك البحث العالمي جوجل، بعد ظهوره خلال استحمامه في مقطع فيديو أثار الجدل به، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.