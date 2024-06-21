الجمهور يبحث عن محمود عبد المغني وزوجته .. ما القصة ؟

تصدر الفنان محمود عبد المغني محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشره صورة برفقة زوجته أثناء تواجدهما بالحرم المكي.



وفورنشر الفنان المصري محمود عبد المغني، الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، التي علق عليها قائلًا: "أحلى أيام وأجمل مكان، اللهم نسألك العودة يارب"، انهالت عليه التعليقات وكان ابرزها النجمة غادة عبد الرازق.

محمود عبد المغني بالحرم المكي

غادة عبد الرازق تعلق على صورة محمود عبد المغني

علقت غادة عبد الرازق، على الصورة قائلة: "تقبل الله يارب العالمين، وقالت بدرية طلبة: "تبارك الله ربنا يحفظكم"، وكتبت نانسي صلاح: "ربنا يتقبل منكم ماشاء الله".

محمود عبد المغني في مسلسل كوبرا

شارك الفنان محمود عبد المغني، في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا"، وتدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية حول "كوبرا" صاحب ورشة لإصلاح السيارات يدخل في عدة صراعات مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا.

شارك في بطولة المسلسل محمد عادل إمام ، مجدي كامل، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، صفاء الطوخي، محمد أسامة، تأليف محمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق.

محمود عبد المغني بالحرم المكي

نشاة محمود عبد المغني

الفنان محمود عبد المغني وُلد في 10 يونيو عام 1979، ودرس في أكاديمية الفنون المسرحية، نظرا لحبه للفن منذ صغره.

اختار أن تكون بدايته على خشبة المسرح لصقل موهبته، وكانت بدايته كوجه جديد على شاشة التليفزيون في مسلسل "ليالي الحلمية"، بعدما قدم العديد من المسرحيات أثناء تواجده على مسرح الجامعة.

عام 2000 قدمه شريف عرفة في فيلم "عبود على الحدود" وكانت بداية انطلاقته الحقيقية التي عرفه الجمهور من خلالها.

محمود عبد المغني بالحرم المكي



