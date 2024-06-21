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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زراعة 80 ألف شجرة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بجنوب سيناء

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

تابعت وزارة التنمية المحلية اليوم الجمعة جهود محافظة جنوب سيناء، الخاصة بتشجير وزراعة الأشجار في الطرقات والشوارع الرئيسية والحدائق العامة والمنتزهات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة".

وتهدف المبادرة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين. 

 

من جهته أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إنه يتابع زراعة الأشجار الواردة بالمرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "زراعة 100 مليون شجرة" والتي تم زراعتها بمدينة شرم الشيخ بعدد 30 آلف شجرة من إجمالي العدد وتم توزيع عدد 50 ألف شجره علي مدن المحافظة.

 

وقامت المحافظة بزراعة الأشجار في المدارس وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب والمنشئات الحكومية بمدينة طور سيناء والحدائق العامة بالمدن والحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ وفي الأودية استكمالاً للمرحلة الثانية وذلك للتوسع في المسطحات الخضراء والحد من تأثير ارتفاع الحرارة.

 

كما تم اختيار الأشجار التي تجود زراعتها طبقاً للظروف المناخية ونوعية مياه الري بمدن المحافظة مثل "الزيتون والمانجو والليمون والهبسكس والسرو والتكوما".

وشارك طلبة المدارس ومجالس المدن ومديرية الزراعة في عمليات الزراعة وتدريب الطلبة علي عمليات الري والرعاية لهذه الأشجار وذلك للحفاظ عليها وغرس ثقافة رعاية النباتات لدي التلاميذ وتقديس الجمال والتأكيد علي الأهمية الاقتصادية المستقبلية من هذه المبادرة.

 

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