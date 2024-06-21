بتكليف من مجلس الوزراء.. الهجرة تستعد لتدشين "المركز المصري الوطني للهجرة"

يجري الآن التحضير لتدشين "المركز المصري الوطني للهجرة"، تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف على المستوى الوطني.

ويضم "المركز المصري الوطني للهجرة" كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف على مستوى مصر، والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا، وهذا المركز من شأنه هو وكل هذه المراكز مع الدول الأخرى والشركات الكبرى مع إيطاليا ومع هولندا ومع إنجلترا ومع فنلندا ومع ألمانيا ومع المملكة العربية السعودية وغيرها من شراكات موسمية وقطاعية مع اليونان وقبرص وغيرها .

وقد جاء تنفيذا لنتائج اللقاءات المتعددة معهم، حيث يضمن المركز تضافر جهود كافة الوزارات المعنية لتكوين آلية متكاملة لتدريب وتأهيل ونقل العمالة من خلال هذا المركز المزمع إنشاؤه، وهو ما سيترتب عليه تطوير الموارد البشرية المصرية وخصوصا الشباب؛ وبالتالي توفير عمالة فنية ماهرة على أعلى مستويات الجودة العالمية.

وأكدت الوزيرة حرص وزارة الهجرة على نشر الوعي بين كافة الفئات المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة حيث تم الآتي: تثقيف عدد ( 100 ) رائدة ريفية للتوعية مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتثقيف عدد ( 100 ) شاب وطالب جامعي بمحافظة الشرقية، وتدريب حرفي لعدد 25 سيدة من أبناء محافظة الشرقية.

وقالت السفيرة سها جندي إن خطة وزارة الهجرة الاستراتيجية استهدفت التوسع فى البرامج التدريبية، والعمل على توفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تحمل على عاتقها جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير البدائل الآمنة للشباب.

وكانت قد استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما تم تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، التي كانت إحدى أهم أولويات القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور تكليف الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.



جاء ذلك تزامنا مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، التي كانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في شتى المجالات، وبناء الجمهورية الجديدة.