خطبة الجمعة في بني سويف "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم"

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بالمدينة ، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام،الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة ، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، وألقى خطبة الجمعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وتناولت الخطبة موضوع "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم"، حيث تم التأكيد خلالها على إن تقدم أي أمة من الأمم رهين بمدى تقدمها العلمي، وأن أي حضارة عبر التاريخ تركت آثاراً ومعالم حضارية ينبغي أن تعلم أن تلك الحضارة إنما قامت في المقام الأول على أساس العلم، وحضارتنا المصرية القديمة وكذلك الحضارة الإسلامية في قمة ازدهارها لهو من أكبر الدلائل على صدق ما نقول، ولذلك بلغ العلم مبلغاً عظيماً في كلتا الحضارتين على سبيل المثال.

كما أكد الخطيب في خطبته على أن البحث العلمي هو أسهل طريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، فقد ذكر الله تعالى في سورة فاطر بعضاً من فروع العلم وأعقبه بالحديث عن العلماء، قال تعالى ((أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ))، وقال أيضاً ((سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حتى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)).