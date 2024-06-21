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القسام تعلن اغتيال ثلاثة مجاهدين في مدينة قلقيلية الاحتلال يستهدف خيام تأوي نازحين غرب رفح
الجمعة 21 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. جيش الاحتلال يحتفظ بجثامين شهداء قلقيلية

موقع القوات الخاصة
موقع القوات الخاصة لحظة توقيف المركبة

 احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي، جثامين الشهداء الـ3 من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية في فلسطين، واحتفظت بهم داخل المركبة المصادرة التي كانوا داخلها عند استهدافهم، وأحد الشهداء المقاتل إيهاب أبو حامد.

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 ونفذت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية اغتيال في قلقيلية أسفر عنها 3 شهداء.

 

 وحاصرت القوات الخاصة الإسرائيلية، مبنى وسط مدينه قلقيلية وتم الدفع بتعزيزات الى المدينه من المدخل الشرقي بالضفة الغربية.

 وعجزت طواقم الإسعاف في الوصول إلى منطقة عملية الاغتيال بسبب الطوق الأمني الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

 

المقاتل إيهاب أبو حامد

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