عاجل.. جيش الاحتلال يحتفظ بجثامين شهداء قلقيلية

احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي، جثامين الشهداء الـ3 من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية في فلسطين، واحتفظت بهم داخل المركبة المصادرة التي كانوا داخلها عند استهدافهم، وأحد الشهداء المقاتل إيهاب أبو حامد.

ونفذت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية اغتيال في قلقيلية أسفر عنها 3 شهداء.

وحاصرت القوات الخاصة الإسرائيلية، مبنى وسط مدينه قلقيلية وتم الدفع بتعزيزات الى المدينه من المدخل الشرقي بالضفة الغربية.

وعجزت طواقم الإسعاف في الوصول إلى منطقة عملية الاغتيال بسبب الطوق الأمني الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.