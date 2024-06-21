تزامناً مع استكمال امتحانات الثانوية.. تكثيف حملات النظافة والتجميل بمحيط اللجان بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات في جو هادئ ومستقر، تزامناً مع استكمال ماراثون امتحانات الثانوية العامة غداً السبت.

وقد كثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، فضلاً عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف، لمنع وقوع أي حوادث حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بضرورة التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2023 - 2024.

يستكمل نحو 52 ألف طالب وطالبة بمحافظة الشرقية، غدًا السبت الموافق 22/6/2024، باقي امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2824، وذلك بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الطلاب قبيل الإجازة الإمتحان في المواد غير المضافة للمجموع، وهي: «التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والاحصاء»، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو القادم.

ويؤدي الطلاب غدا السبت الامتحان في مادة اللغة العربية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بلغ 52 ألفا و130 طالب وطالبة، موزعين على 149لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.