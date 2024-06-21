شاهد.. رانيا منصور تستعرض أنوثتها بفستان مكشوف (صور)

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بمجموعة من الصور الحديثة لها في أحد الشواطئ وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وظهرت رانيا بإطلالة صيفية مميزة حيث ارتدت فستان باللون الأحمر مفتوح من ناحية البطن وإحدى ساقيها وهو ما أظهر أنوثتها وقوامها الممشوق، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود الطويل تسريحة بسيطة حيث تركته منسدلا على كتفيها بنعومة وانسيابية، كمل لم تتكلف في وضع المكياج واكتفت بوضع احمر شفاة باللون الوردي.

مسلسل الوصفة السحرية

جدير بالذكر أن رانيا منصورعادت مجددا إلى الساحة الفنية بعد غياب لفترة طويلة، وذلك بالمشاركة في مسلسل (الوصفة السحرية) الذي انطلق قبل أيام على قناة دي إم سي .

كانت قد روجت الفنانة رانيا منصور لدورها في مسلسل الوصفة السحرية، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بمشاركة البوستر الدعائي لدورها في المسلسل، قائلة: “استنوني في مسلسل الوصفة السحرية على قناة dmc بداية من 7 يونيو”.