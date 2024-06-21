موعد قبض معاشات شهر يوليو 2024 وتفاصيل الزيادة الجديدة

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد تبكيرها، بينما يتم قبض معاشات ذات الشهر في موعدها المحدد من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ، وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة لقراءها نعرض فى السطور القليلة القادمة موعد قبض معاشات ومرتبات شهر يوليو 2024.





أعلنت وزارة المالية فى وقت سابق عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024، ووفق شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن تكون المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو المقبل.

ويستطيع العاملون في الدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2024، من ماكينات الصراف الآلي في الموعد الذي حددته وزار ة المالية بعد تبكيرها صرف المرتبات.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، والتي يتم صرفها في موعدها المحدد من كل شهر، حيث يتم صرف صرف معاشات شهر يوليو 2024 في الاول من شهر يوليو 2024 والذي يوافق يوم الاثنين.

ويتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادات التي أقرتها الدولة وتم صرفها مبكرًا في شهر مارس بدلًا من موعدها الأصلي في شهر يوليو المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة أصحاب المعاشات وسط الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية.

ويتم توفير صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو المقبل من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

زيادة معاشات يوليو 2024

بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس الماضى بنسبة 15%.

ويبحث عن حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024، أكثر من 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، ومن جانبها تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات في أول الشهر

الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية خدمة الاستعلام عن صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالرقم القومى، ويمكن معرفة التفاصيل الكاملة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول عبر الرابط التالي و اتباع الخطوات التالية.

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

- الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

- اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

- إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

- اضغط على عرض التفاصيل.

نسب المعاشات بعد الزيادة الجديدة

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات الشهر الماضي، بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءًا من أول من مارس الماضي.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وضعت الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لموعد صرف شهر يونيو 2024، من خلال جميع منافذ الصرف وتشمل؛ ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

كما تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

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