تصدر التريند بسبب أسماء جلال.. محطات في حياة الراحل مايكل جاكسون

تصدر اسم المغني الراحل مايكل جاكسون محركات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تشبيه البعض له بالفنانة المصرية أسماء جلال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المحطات في حياة الراحل مايكل جاكسون:

ولد مايكل جوزيف جاكسون في 29 أغسطس 1958.

مايكل جاكسون

تزوج مايكل جاكسون من ليزا مارى بريسلى.

لقب بـأ اسطورة البوب الذى وضع قواعد جديدة بعالم النجومية سار عليها الكثيرون ممن حاولوا انتهاج نهجه.

مايكل هو ثامن أطفال العائلة البالغ عددهم عشرة أطفال.



بدأ كمغنٍ في فرقة العائلة، لكنه سرعان ما شق طريقه ليصبح المغني الأساسي في فرقة العائلة التي حملت اسم The Jacksons.

مايكل جاكسون

صدر جاكسون ألبومه الخاص عام 1979 بالتعاون مع كوينسي جونز، وحمل عنوان Off the Wall. حقق الألبوم نجاحًا مدويًا، وكان أول ألبوم في تاريخ الولايات المتحدة تحتل أربع أغانٍ منه المركز الأول في قوائم أفضل عشر أغانى، كما حقق مبيعات وصلت إلى 20 مليون نسخة حول العالم.

واصل مايكل جاكسون تحطيم الأرقام القياسية، فأطلق عام 1982 ألبوم Thriller، وكان الألبوم محطمًا للأرقام القياسية حينها، فأصبح أفضل ألبومات العالم مبيعًا.

مايكل جاكسون

تربع على قائمة بيلبورد للمئتي ألبوم لمدة سبع وثلاثين أسبوعًا، وحافظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل لهذه القائمة طوال ثمانين أسبوعًا، ووصلت مبيعاته لـ 65 مليون نسخةً حول العالم.

أصدر كتاب سيرة ذاتية له بعنوان "المشي على القمر" عام 1988، وقد أضاف الكتاب نجاحًا مثلما اعتاد مع الألبومات، فبيعت 200 ألف نسخة من الكتاب، وكان أفضل الكتب مبيعًا حسب النيويورك تايمز.

مايكل جاكسون

عام 1991 شهد إصداره ألبومه الثامن Dangerous وأصبح أعلى ألبومات العام مبيعًا على مستوى العالم.

مثلما حقق مبيعات كبرى حقق أيضاً جوائز عديدة وصلت لـ31 جائزة من تسجيلات جوينيث العالمية، و13 جائزة جرامى، وجائزة جرامى الإسطورية.

رحل عن عالمنا فى 25 يونيو عام 2009.

مايكل جاكسون



