عاجل
القسام تعلن اغتيال ثلاثة مجاهدين في مدينة قلقيلية الاحتلال يستهدف خيام تأوي نازحين غرب رفح الفرح قلب ميتم.. وفاة عريس نوبي قبل زفافه بيوم
الجمعة 21 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حصيلة إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" في شباك التذاكر أمس

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

يواصل فيلم "ولاد رزق 3"، الحفاظ على صدارة المركز الأول في الإيرادات اليومية بشباك التذاكر، وحصد أمس، الخميس، 13 مليون جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

مواد متعلقة

سعاد حسني.. سندريلا كل الأجيال

أول تعليق من أسماء جلال على تشبيهها بـ مايكل جاكسون

محمد أنور يروج لـ"جوازة توكسيك" على غرار "ولاد رزق 3" .. و تركي آل الشيخ يعلق (ما القصة)

كلمات أغنية "عم المغرور" لـ آية عبدالله.. فيديو

تصل 6000 جنيه.. أسعار تذاكر مسرحية "ملك والشاطر" لأحمد عز ويسرا

مواهب الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للموسيقى بالمسرح الصغير

ألفت إمام ضيفة برنامج "واحد من الناس".. الإثنين

بسبب أهل الكهف.. خالد النبوي يوجه رسالة للنقاد والصحفيين
الجريدة الورقية