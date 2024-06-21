حصيلة إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" في شباك التذاكر أمس

يواصل فيلم "ولاد رزق 3"، الحفاظ على صدارة المركز الأول في الإيرادات اليومية بشباك التذاكر، وحصد أمس، الخميس، 13 مليون جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.