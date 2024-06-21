سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 21-6-2024 أمام الجنيه

ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 21-6-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.96 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.99 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.99 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.97 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.99 جنيه للشراء.

13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.97 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.95 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني، الجمعة، وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.41 بالمئة الليلة الماضية ماحيا انخفاضات الأسبوع، بعد الخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري وتلميحات من بنك إنجلترا حول اتجاه للخفض في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو.

وأنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل.

ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة. والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.04 بالمئة إلى 158.875 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 159.12 ين.