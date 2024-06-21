عمرو يوسف: سعيد بتصدر ولاد رزق قائمة الأفلام الأعلى في الإيرادات

عبر النجم عمرو يوسف عن سعادته الكبيرة بتصدر فيلمه الجديد ولاد رزق ٣ أعلى إجمالي إيرادات حققها فيلم في تاريخ السينما المصرية وفي تسعة أيام فقط حيث وصل الفيلم لرقم ١٣٣ مليون جنيه مصري من عرضه داخل جمهورية مصر العربية فقط .

والفيلم حقق أعلي إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية أيضا حيث حقق في يوم واحد ٢٣ مليونا و١٢٣ ألف جنيه مصري.

وتحدث النجم عمرو يوسف عن شخصيته في فيلم “ولاد رزق 3” فى المؤتمر الصحفي للفيلم، مؤكدًا أن شخصية ربيع، كبرت وهو كبر معها، مشيرا إلى أنه أحب الشخصية بشقاوتها وتغيراتها وقلبها الطيب.

وأضاف النجم عمرو يوسف أن شخصية ربيع بدأت من حوالي 10 سنوات وتغيرت علي مستوى المضمون والشكل مثلما تغير هو.

وتابع أن سيناريو الفيلم احترافي ومع مخرج عظيم ونجوم كبار مثل أحمد عز وباقي فريق الفيلم.

أغنية القاضية

القاضية، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3" غناء إسلام شيندي، وتم طرحها قبل عرض العمل في السينمات بيوم واحد، كلمات إسلام شيندي وحازم إكس، ألحان إسلام شيندي وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الجزء الرابع

وأكد المستشار تركي آل الشيخ تحضير جزء رابع من فيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: “ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر ... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم ... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم ... احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه آخر 2025”.