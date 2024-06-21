صور| معابد الكرنك تعلن الانقلاب الصيفي.. تعامد الشمس على معبدي رمسيس وبناح

شهدت معابد الكرنك ظهر اليوم الجمعة، حدوث ظاهرة الانقلاب الصيفى والذي يوافق حدوثه يوم 21 يونيو من كل عام على معابد الكرنك.

وتعامدت الشمس على الغرف المقدسة لمعبدى رمسيس الثالث، ومعبد بناح والتى تنير الشمس مقاصيرهم المقدسة وقت الظهيرة بزاوية عمودية.



وقال أيمن ابوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والاثرية بالأقصر؛ إن الحركة السياحية تقل وقت الصيف وتحتاج لأفكار واحداث جديدة؛ لتشجيع الجذب السياحى خلال هذة الفترة.

وأضاف و هذا الحدث يحتاج إلى الدعم والاهتمام من كافة الجهات المعنية وكذلك تدعيم الموقع الاثرية من الخارج بكبائن مكيفة كما فى اوروبا لتجنب الحرارة الشديدة، ومد فترة الزيارة وقت الصيف للساعة السابعة والنصف مساء حتى غروب الشمس؛ لإعطاء الفرصة السائحين بالاستمتاع بالغروب وسط المناطق الأثرية مع تجنب الحرارة الشديدة خلال اليوم.

وتابع: كما تحتاج السياحة الصيفية الثقافية بالاقصر وأسوان إلى خدمات إضافية لتوفير الراحة للزوار.

