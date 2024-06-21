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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مفوضية الاتحاد الأفريقي: القارة السمراء ستنتج ٦٠٪؜ من اللقاحات بحلول ٢٠٤٠

الرئيس الفرنسي وموسي
الرئيس الفرنسي وموسي فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

التقى موسي فكي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش المنتدى العالمي لسيادة اللقاحات والابتكار، الذي استضافه التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI ، بالشراكة مع فرنسا والاتحاد الأفريقي في باريس اليوم.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي  ان المنتدى أطلق مبادرة تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقية (AVMA)، والتي تهدف إلى دعم هدف الاتحاد الأفريقي المتمثل في إنتاج 60٪ محليًا من احتياجات القارة من اللقاحات بحلول عام 2040 ، ويعد الوصول العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، وأفريقيا على وجه الخصوص، و يحتاج إلى تعاون وشراكة عالمية مستدامة.


وأضاف موسي فكي انه يمكن أن يصبح  تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي حافزا لتعزيز صناعة الأدوية في أفريقيا، وخلق بيئة مواتية للمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء. 


وأشار إلى أن  مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا يلتزم بقوة بزيادة إنتاج الأدوية في أفريقيا ، من القدرة 1% إلى 60% بحلول عام 2040.
وأوضح فكي أنه كجزء من هذه الحملة، فإن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بمجرد تشغيلها، ستضع الأسس للتكامل الحقيقي بين أدوات سيادتنا الصحية والمنتدى العالمي لسيادة اللقاحات والابتكار.

 

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