سعاد حسني .. رجال في حياة سندريلا الشاشة العربية | قصة زواجها العرفي من العندليب

اليوم الموفق الـ 21 من يونيو ذكرى رحيل سندريلا الشاشة العربية "سعاد حسني" إذ رحلت عن عالمنا منذ 23 عامًا ، تاركة بصمة فنية خالدة ، فكانت من كبار النجمات في السينما المصرية .

لم تكن حياة السندريلا بسيطة فكانت مليئة بالأزمات والسقطات، والرجال أيضًا وعلى الرغم من كثرة زيجاتها، إلا إنها لم تلبس فستان العروس في أي منّها قط، ولم تنجب أي طفل.

تزوجت سعد حسني 5 مرات أحدهما غير مؤكد رسميًّا وهو أول زواج لها، حيث تحدث بعض أفراد عائلتها والمقربين منها بأنها تزوجت عرفيًا من عبد الحليم حافظ، وهو زواج أكده بعض الصحفيين المصريين مثل مفيد فوزي الذي يعد من أصدقاء عبد الحليم، قائلًا في إحدى الندوات في الإسكندرية: “إنه يحتفظ بمستندات وشريط كاسيت هام لهذه الواقعة ولكنه لا يريد استغلال مثل هذه القضايا الشخصية”، ودام زواجهما العرفي ما يقرب من 6 أعوام حيث انفصلا عام 1965.

وتزوجت سعاد بعدها من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا حيث تطلّقا في عام 1968، ثم تزوجت بـ علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منه 11 عامًا، إلى أن تطلقا في عام 1981، ثم في نفس العام ، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب، إلا إنّهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة والدة زكي، أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته.

وفاتها

أثارت وفاة سعاد حسني جدلًا كبيرًا حتى الآن وذلك بسبب عدم معرفة الحقيقة الكاملة وراء وفاتها أو مقتلها كما قال الكثيرون ، حيث توفيت سندريلا الشاشة العربية إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبنى ستوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001.

وطلب الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك حينها من سفير مصر في لندن عادل الجزار سرعة إنهاء الترتيبات الخاصة بعودتها إلى القاهرة.

واستقبل الجثمان بمطار القاهرة وفود رسمية من وزارات الثقافة والإعلام والداخلية والخارجية وممثل عن رئيس الجمهورية ومجلس نقابة الممثلين والسينمائيين وأصدقاء وأقاربها.