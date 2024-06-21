تسليم كروت المتابعة الطبية لـ 39 ألفاً و713 حاجاً عقب عودتهم للأراضي المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي على 39 ألفا و713 حاجاً مصرياً، وتسليمهم كروت المتابعة الطبية، عقب عودتهم إلى مصر، حتى مساء أمس الخميس، وذلك من خلال فرق الحجر الصحي، في 6 مطارات مصرية.

كشف طبى دقيق

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن 25 حاجا، خضعوا للكشف الطبي الدقيق في عيادات الحجر الصحي، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى لتلقي الخدمات الطبية التخصصية، حيث كانت تعاني من انخفاض في ضغط الدم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن كروت المتابعة تحتوي على معلومات كاملة عن الحاج ومقر إقامته، ورقم هاتفه، حيث يتم متابعة الحجاج لمدة 14 يوما، من عودتهم للأراضي المصرية، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم أي مساعدة طبية خلال أيام المتابعة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد وجه بدعم الحجر الصحي بالقوى البشرية المطلوبة من ذوي الكفاءة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال وصول حجاج بيت الله الحرام ومناظرتهم صحيا، وتحويل أي حالات مشتبه إصابتها بمرض معدي إلى المستشفى المخصص، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بـ عيد الأضحى المبارك.