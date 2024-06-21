محليات القليوبية تشن حملات مكبرة على المخابز ومحلات التموين

شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بإدارة مركز شبين القناطر بالقليوبية، حملة مكبرة نتج عنه تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية، لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمه

بينما شنت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمه، حملة تم تحرير عدد 19 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

ادارة تموين طوخ

حملة ادارة تموين طوخ تم تحرير عدد 29 مخالفه للمخابز البلدية، لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات.

ادارة تموين الخانكة

حملة ادارة تموين الخانكة، تم تحرير عدد 21 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود ميزان حساس.

ادارة تموين القناطر الخيرية

حملة ادارة تموين القناطر الخيرية، تم تحرير عدد 14 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن.

ادارة تموين بنها

حملة ادارة تموين بنها، تم تحرير عدد 13 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص، وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعجز دقيق فى عدد 5 شيكارة دقيق بلدى وتجميع عدد 4 شيكارة دقيق بلدى.

ادارة تموين كفر شكر

حملة ادارة تموين كفر شكر، تم تحرير عدد 14 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل.

ادارة تموين شبين القناطر

حملة ادارة تموين شبين القناطر، تم تحرير عدد 22 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم اعطاء بون للمواطنين وغلق بدون اذن مسبق فى اوقات العمل الرسمية و بيع ازيد من السعر الرسمي ومراجعه رصيد وتجميع بعدد 5 شكاير دقيق بلدى، الاحراز، ٥شكاير ٨٧.٥٪.

ادارة تموين غرب شبرا الخيمة

حملة ادارة تموين غرب شبرا الخيمة تم تحرير عدد 16 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم اعطاء بون للمواطنين وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.