عاجل
حزب الله يشن هجوما قويا على عدة مواقع في الأراضي المحتلة
الجمعة 21 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محليات القليوبية تشن حملات مكبرة على المخابز ومحلات التموين

مخابز القليوبية
مخابز القليوبية

شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بإدارة مركز شبين القناطر بالقليوبية، حملة مكبرة نتج عنه تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية، لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمه

بينما شنت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمه، حملة  تم تحرير عدد 19 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

 ادارة تموين طوخ

حملة ادارة تموين طوخ تم تحرير عدد 29 مخالفه للمخابز البلدية، لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات.

 ادارة تموين الخانكة 

حملة ادارة تموين الخانكة، تم تحرير عدد 21 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود ميزان حساس.

ادارة تموين القناطر الخيرية

حملة ادارة تموين القناطر الخيرية،  تم تحرير عدد 14 مخالفة للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن.

ادارة تموين بنها

حملة ادارة تموين بنها، تم تحرير عدد 13 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص، وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعجز دقيق فى عدد 5 شيكارة دقيق بلدى وتجميع عدد 4 شيكارة دقيق بلدى.

 ادارة تموين كفر شكر

حملة ادارة تموين كفر شكر، تم تحرير عدد 14 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل.

ادارة تموين شبين القناطر

حملة ادارة تموين شبين القناطر، تم تحرير عدد 22 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم اعطاء بون للمواطنين وغلق بدون اذن مسبق فى اوقات العمل الرسمية و بيع ازيد من السعر الرسمي ومراجعه رصيد وتجميع بعدد 5 شكاير دقيق بلدى، الاحراز، ٥شكاير ٨٧.٥٪.

 ادارة تموين غرب شبرا الخيمة

حملة ادارة تموين غرب شبرا الخيمة تم تحرير عدد 16 مخالفه للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم اعطاء بون للمواطنين وغلق في أوقات العمل الرسمية دون إذن.

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع جهود المحليات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "

محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

خلال أسبوع.. رفع 120طنًا من القمامة ورصد 8 مخلفات تموينية ببني سويف

محافظ بني سويف يوجّه باستمرار التيسيرات لانتظام امتحانات الثانوية العامة

محافظ أسيوط يزور المستشفيات لتهنئة المرضى بعيد الأضحى المبارك

محافظ أسيوط يزور داري الحنان والصفا لرعاية الأيتام

مشايخ القبائل والعواقل يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى

محافظ قنا يشارك أطفال دور الرعاية وأسر الشهداء فرحتهم بعيد الأضحى المبارك

الجريدة الورقية